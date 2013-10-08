Еврокомиссия предлагает патрулировать Средиземное море из-за беженцев

Еврокомиссия для решения проблемы беженцев и нелегальных мигрантов предложила запустить в Средиземноморье работу специальной поисково-спасательной службы, сообщает Русская служба Би-бис-си.

Предположительно, будет контролироваться территория от Кипра до Испании.

Во вторник в Люксембурге проблему беженцев обсуждают главы министерств внутренних дел европейских стран.

В четверг у итальянского острова Лампедузы затонуло судно с мигрантами из Африки. В настоящее время, по официальным данным, число погибших в катастрофе достигло 232 человек. 155 пассажиров судна были спасены.

В понедельник около 350 беженцев из Сирии, потерпевших кораблекрушение, были спасены у берегов Сицилии.