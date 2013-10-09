Европарламент выделит Италии 3,7 млн евро для борьбы с безработицей

Италия должна получить 3,7 млн евро в качестве финансовой помощи на борьбу с безработицей. Соответствующее решение принял Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге, сообщает ИТАР-ТАСС.

Средства будут выделены из Европейского фонда адаптации к глобализации. Благодаря этому, по словам парламентариев, "итальянские власти смогут восстановить рабочие места для более чем 1,5 тыс. человек, которые оказались без работы из- за последствий глобализации и экономических неурядиц в Европе".

Речь идет, в частности, о 1 030 рабочих, уволенных руководством итальянской компании-производителя спортивных автомобилей "Де Томазо аутомобили с.п.а." (De Tomaso Automobili S.p.A.). Еще 529 рабочих мест было сокращено на двух итальянских предприятиях, производящих компьютерное оборудование.

Размер Европейского фонда адаптации к глобализации составляет 500 млн евро. Он был создан в 2006 году для оказания помощи компаниям, работающим по индивидуальным заказам и из-за этого проигравшим конкурентную борьбу транснациональным корпорациям в условиях глобализации рынка.

Решение Европарламента, прежде чем вступить в силу, должно быть одобрено на саммите ЕС.