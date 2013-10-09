Россия увеличила количество бесплатных стипендий для иностранцев

Москва. Правительство России увеличило с 10 до 15 тыс. количество бесплатных стипендий для иностранных граждан, в то числе соотечественников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Установить, что ежегодная квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает 15 тыс. человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время квота приема иностранных граждан, установленая постановлением правительства РФ, составляет до 10 тыс. человек ежегодно. В рамках установленной квоты в 2013/2014 учебном году, по предварительным данным Минобрнауки России, обучаются представители 131 страны, в том числе всех стран СНГ, Балтии, а также Абхазии и Южной Осетии. Традиционно наибольшее число студентов - из стран дальнего зарубежья, обучающихся по установленной квоте, – представители КНР, Вьетнама, Монголии, Ирана, Палестины. Вместе с тем в текущем году отмечается рост числа студентов из ФРГ, Чехии, Италии.

Как сообщал УНИАН, 25 июня на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» руководитель Россотрудничества Константин Косачев сообщил, что Польша предоставляет в своих вузах около 2 тысяч бесплатных стипендий для украинских студентов, что в 10 раз больше, чем это делает Россия.

«У меня сердце кровью обливается, когда узнаю, что из Украины в Россию приглашается около 200 студентов на бюджетные места, в то время как в другую соседку Украины – Польшу - таким же образом уезжает порядка 2 тысяч украинских студентов. В десять раз больше, и это несправедливо по отношению к истории, географии, наследию и нашему общему будущему», - сказал Косачев.