Рада намерена отменить аккредитацию аптек, имеющих лицензии

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменения в статью 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении» (регистрационный номер 2226).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусмотрено, что не подлежат аккредитации аптечные заведения, которые осуществляют деятельность на основании соответствующей лицензии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом будет уменьшено регулятивное влияние государства на деятельность субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю лекарственными средствами.

В документе сказано, что постановлением Кабинета министров от 17 декабря 2012 г. № 1216 “О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 15 июля 1997 г. № 765” утвержден в новой редакции Порядок аккредитации заведений здравоохранения. Порядком установлено, что аккредитация заведения здравоохранения - это официальное признание наличия в заведении здравоохранения условий для качественного, своевременного, определенного уровня медицинского обслуживания населения, соблюдения им стандартов в сфере здравоохранения, соответствия медицинских (фармацевтических) работников единым квалификационным требованиям.

Одновременно с этим, согласно действующим законодательным актам, деятельность фармацевтических (аптечных) заведений нуждается в наличии лицензии на производство лекарственных средств, оптовой розничной торговли лекарственными средствами. Таким образом, осуществляя торговлю лекарственными средствами фармацевтические (аптечные) заведения должны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности и аккредитационный сертификат.

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