Украинцы остаются одним из самых бедных народов мира - исследование

Варшава. Украинцы остаются одним из самых бедных народов мира наряду с большинством государств Африки.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствует последнее исследование о мировом богатстве Global Wealth Report, подготовленное аналитиками швейцарской Сredit Suisse.

Так, средний годовой доход гражданина Украины составляет менее 5 тыс. долл., что в 10 раз меньше, чем в среднем в мире.

На европейском континенте, кроме Украины, в число самых бедных стран вошли только Беларусь и Молдова, а граждане этих ближайших непосредственных соседей украинцев имеют доход от 5 до 100 тыс. долл.

При этом крупнейшие на Западе соседи украинцев, поляки, оказались богаче чем россияне: аналитики оценили их доходы от 25 до 100 тыс. долл. в то время как в России - от 5 до 25 тыс. долл.

Согласно исследованию, в котором учитывалось стоимость чистых активов (главным образом, недвижимости) минус долги, самыми богатыми жителями планеты - из 200 включенных в него стран - были граждане Швейцарии со средним имуществом более 500 тыс. долл.

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В десятку самых богатых вошли жители Австралии, Норвегии, Люксембурга, США, Швеции, Франции, Сингапура, Бельгии и Дании с активами от около 400 до 250 тыс. долл.

"Среднее богатство достигло нового рекордного значения в 51,6 тыс. долл. на одного взрослого жителя, но неравенство остается большим: 10% мирового населения владеет 86% мирового богатства", - отметили аналитики.

По оценкам Сredit Suisse, за последний год стоимость имущества жителей стран, включенных в исследование, выросло почти на 5% - до 241 триллионов долл.

По данным CIA World Factbook, в прошлом году валовой внутренний продукт всех стран мира - с учетом покупательской способности - составил почти 85 триллионов долл., или 12,4 тыс. долл. на жителя планеты.

Номинальный мировой ВВП составил почти 72 триллиона долл.