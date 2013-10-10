ЕС пообещал Италии 30 млн евро на решение проблем беженцев

Руководство Евросоюза пообещало выделить Италии около 30 миллионов евро для решения проблем прибывающих в страну беженцев, сообщает радио «Свобода».

С соответствующим заявлением выступил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, посетивший в среду вместе с итальянским премьером Энрико Леттой остров Лампедуза, вблизи которого недавно потерпело крушение судно с беженцами из Африки.

Жертвами трагедии, произошедшей 3 октября, стали, по последним данным, более 300 человек, в основном из Эритреи и Сомали. Всего на борту находились более 500 мигрантов. Выжили 155. Поиски десятков пропавших без вести