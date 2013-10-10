Греция скорректировала данные о безработице в июне и сообщила о ее росте в июле

Безработица в Греции в июле составила 27,6% против 25,0% в июле прошлого года, оценка показателя за июнь текущего года улучшена до 27,5%, сообщила в четверг национальная служба статистики Elstat, передает РИА «Новости».

Согласно публикации, безработица в июне 2013 года оказалась меньше, чем сообщалось - месяц назад Elstat сообщила, что безработица в июне с учетом сезонного фактора составила 27,9%, хотя без учета сезонных факторов наблюдалось значительное снижение уровня безработицы (1,2%). Elstat поясняла, что не стала отражать это сокращение из-за недостатка данных ежемесячных наблюдений.

В июле 2013 года насчитывалось 1,374 миллиона безработных.

Согласно статистическим данным, уменьшился уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - до 55,1%. В мае этого года в этой возрастной группе было 64,9% безработных.

Высокий уровень безработицы в Греции связан со спадом в экономике, продолжающимся с 2008 года. Проект бюджета на 2014 год предусматривает небольшой рост показателя – на 0,6%.