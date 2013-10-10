Финансовый кризис добрался до ООН

Многие государства не выполнили свои финансовые обязательства перед ООН. К 10 октября только 134 государства из 193 внесли взносы в бюджет ООН. Полностью рассчитались с ООН только 33 страны, сообщают Вести.ru со ссылкой на Центр новостей ООН.

Финансовые обязательства члена ООН состоят из четырех частей: взноса в бюджет ООН, выплат на миротворчество, расходов на содержание международных трибуналов, а также расходов на капитальный ремонт здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

По всем направлениям с ООН в 2013 г. рассчитались 33 государства - Австралия, Австрия, Канада, Куба, Финляндия, Германия, Латвия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея, Дания, Исландия, Ирландия, Швеция, Швейцария и ряд африканских государств.

Взносы в бюджет ООН на 2013 к 5 октября уплатили 134 из 193 государств. К 1 октября государства не доплатили в бюджет ООН на 2013 г. $945 млн (36% бюджета).

Список должников возглавляют США, Бразилия и Венесуэла. США задолжали $795 млн, Бразилия - $75 млн, Венесуэла - $22 млн. На других 56 должников ООН приходится $53 млн.

В бюджет на миротворческие операции недоплачено 35%, на финансирование трибуналов - 24%.

В декабре 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет ООН на 2012-2013 гг. в размере $5,15 млрд. Размер взноса каждого государства в бюджет определяют как долю от общих расходов ООН. Шкалу взносов каждые три года устанавливает Генеральная Ассамблея ООН. При этом Ассамблея учитывает уровень развития экономики и численность населения стран-членов ООН.