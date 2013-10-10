ДТЭК рассматривает 18 бизнес-проектов для создания новых рабочих мест

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК на сегодняшний день рассматривает 18 бизнес-проектов о сотрудничестве, поданных на конкурс по условиям программы создания новых рабочих мест в городах, где работают предприятия компании, сообщил УНИАН департамент по связям с общественностью ДТЭК.

«Создание новых рабочих мест – один из наших инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. Группа СКМ ежегодно осуществляет закупки на сумму около 100 млрд грн в год… При этом многие товары и услуги могут производиться на местах, в том числе малым и средним бизнесом. Это подтолкнуло нас к решению о предоставлении преференций при осуществлении закупок тем, кто создает новые рабочие места», - цитирует пресс-служба директора по внешним связям ДТЭК Александра Толкача.

Согласно сообщению, программа рассчитана на существующих и будущих подрядчиков ДТЭК. В случае если они берут на себя обязательства по созданию не менее 10 рабочих мест на территориях деятельности компании, они имеют больше шансов получить контракт с компанией.

Кроме того, Толкач отметил, что для развития малого и среднего бизнеса ДТЭК создает агентства, которые оказывают консультационную помощь предпринимателям, а также привлекают инвестиции в города.

«В маленьком городе Добротворе такое агентство за год работы провело 200 консультаций для предпринимателей, помогло привлечь около 200 тыс. грн – сумма сопоставима с бюджетом этого города на развитие», - сказал Толкач.

По его словам, в будущем малые города должны развиваться также за счет появления индустриальных парков. На сегодняшний день ДТЭК поддерживает создание трех таких парков в Луганской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в первом полугодии 2013 года вложил в проекты социального развития регионов, в которых ведет свою деятельность, порядка 1,533 млрд грн.

ДТЭК в первом полугодии 2013 года сократил чистую прибыль на 59,6% - до 1,2 млрд грн по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Общая выручка при этом выросла на 14,9% - до 43,7 млрд грн, а показатель EBITDA сократился на 11,4% - до 7,023 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.