Совет ЕС заморозил зарплаты и пенсии чиновников

Совет министров Евросоюза в целях экономии бюджетных средств внес изменения в оплату труда чиновников институтов Евросоюза, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы Совета ЕС.

В принятом постановлении вводится замораживание зарплат и пенсионных выплат на финансовый период 2014-2020 годов. По словам представителя пресс-службы, с 2015 года зарплаты и пенсии "еврочиновников" скорректируют, а их покупательная способность будет рассчитываться по формуле, применяемой в отношении чиновников правительств 11 стран ЕС - Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Польши и Великобритании.

"Новое положение предусматривает, что заработная плата не увеличивается, если валовой внутренний продукт в ЕС сокращается более чем на 3%", - пояснил собеседник агентства. Он сообщил также, что с 1 января 2014 года на чиновников институтов ЕС будет наложен налог "солидарности" в размере 6%, а для официальных лиц высшего звена он составит 7%.

Кроме того, предусмотрено увеличение без компенсационных выплат рабочей недели "еврочиновников" с 37,5 часов до 40 часов. С 63 до 65 лет повышается возраст выхода на пенсию. При этом чиновник в "интересах дела" может трудиться и до 67 лет, а в исключительных случаях - до 70 лет, сказал сотрудник пресс-службы Совета ЕС. Помимо этого, сообщил он, принято решение о сокращении на 5% в период 2013-2017 годов штата работников институтов ЕС.

Читайте также: Депутаты не захотели получать такие же пенсии, как у остальных украинцев

Минимальная зарплата служащего ЕС составляет 2600 евро в месяц, а максимальная - 18 000 евро. На содержание бюрократической машины в 55 тысяч человек из бюджета Евросоюза, по разным данным, идет от 3% до 6% средств.

Недовольные реформой "еврочиновники", индексацию зарплат которым в связи с кризисом заморозили уже с этого года, неоднократно проводили забастовки в Брюсселе.