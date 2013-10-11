Азаров: Украина не сможет позволить себе длительные выходные на Новый год

Премьер-министр Николай Азаров считает, что Украина не сможет позволить себе длительные выходные в период новогодних праздников.

Об этом он заявил, общаясь с пользователями соцсети Facebook.

На вопрос, как украинцы в этом году будут отдыхать на новогодние праздники и будет ли перенос рабочих дней, Азаров ответил: «Я сейчас читаю массу критических замечаний в свой адрес и хочу сказать, что, отвечая вам, скорее всего наткнусь еще на большее количество критики. Вместе с тем, моя задача как премьер-министра - не говорить приятные вещи, которые хочется слушать, а говорить то, что я считаю нужным делать для продолжения экономической стабильности в стране. Так вот, если исходить из этих позиций, то сплошные загулы на праздники сейчас в этой обстановке не может позволить себе ни одна страна в мире, и Украина в том числе».

Как отметил премьер, скорее всего, будет принято решение работать в соответствии с календарными графиками.

Азаров сообщил, что данный вопрос не единожды обсуждался на заседаниях правительства. «И приводился пример, что каждый такой день стоит государству, то есть всем нам, и вам в том числе, и тем, например, кому задержали выплату пособий, несколько миллиардов гривень. Можем ли мы сейчас на это пойти? Наверное, нет. Это мое мнение. Но в ближайшие несколько недель мы это предложение рассмотрим на заседании правительства и примем решение», - отметил Азаров.

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