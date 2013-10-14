Янукович отменил призыв в армию

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что общего призыва в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования больше не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, о подписании соответствующего указа глава государства сообщил во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Я сегодня утром подписал указ. Уже больше призыва не будет. Там все расписано, как будут увольняться в запас солдаты срочной службы, и уйдут в этом году последние, и больше не будем призывать», - сказал он, отметив, что набор на срочную службу сохранится только во внутренних войсках.

Президент подчеркнул, что в настоящее время уровень вооружения украинской армии, технологии, которые применяются в работе, достигли того уровня, когда необходимо привлечение лучших из лучших специалистов.

«Сегодня у нас такое вооружение, такие военные технологии, где нужен очень высокий профессиональный уровень. Техника очень сложная, поэтому армия сейчас должна быть профессиональная», - сказал Янукович.

По убеждению главы государства, на службу в Вооруженные силы по контракту должны идти «те люди, которые стремятся к службе, которых тянет к военной профессии».

«Сейчас профессиональный подход на контрактной основе - это та же работа. Это военные профессионалы, которые должны обеспечить безопасность нашего государства», - сказал Президент.

В свою очередь советник Президента Игорь Калинин, комментируя подписание главой государства Указа «О сроках проведения очередных призывов, очередные призывы граждан Украины на срочную воинскую службу во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины и увольнение в запас военнослужащих в 2014 году», заявил, что Президент Украины выполнил свое предвыборное обещание перед украинским народом - страна окончательно перешла на контрактную армию.

По словам Калинина, в соответствии с указом, в 2014 году призыв на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, кроме внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, проводиться не будет.

«Комплектование соединений, воинских частей и учреждений ВСУ будет осуществляться исключительно военнослужащими воинской службы по контракту. В то же время граждане Украины от 18 до 25 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от прохождения воинской службы, будут призываться во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины в апреле-мае и октябре-ноябре 2014 года», - объяснил Калинин.

Советник Президента напомнил, что в сентябре 2013 года глава государства подписал «Государственную программу реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года». По его словам, в Программе определены четкие сроки ее выполнения, организационные и количественные изменения структуры и состава Вооруженных сил, системы управления войсками и боевой подготовки, а также необходимое финансовое обеспечение.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины подписал указ № 562/2013, которым предусмотрено не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования (кроме Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).

В частности, указом предусмотрено призвать на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД пригодных по состоянию здоровья к воинской службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 25-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года.

В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу во Внутренние войска МВД, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2014 году.

Кабинет министров, Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2014 году очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу во Внутренние войска.

Согласно указу, должны быть уволены в запас из ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие, которые призваны на срочную воинскую службу, имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и выслужили установленные сроки срочной воинской службы: в январе - феврале 2014 года; в июле - августе 2014 года.

Также должны быть уволены в апреле - мае 2014 года; в октябре - ноябре 2014 года остальные военнослужащие, которые выслужили установленные сроки срочной воинской службы.