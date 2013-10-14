Украина получила от Германии грант в размере 7 млн евро на развитие соцсферы

Украина получила от Германии 7 млн евро на развитие социальной инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, в Киеве состоялось подписание финансового и проектного соглашения относительно гранта в размере 7 млн евро между Кабинетом министров Украины (представленным Министерством соцполитики), немецким банком KFW, а также Украинским фондом социальных инвестиций.

Как объяснили в министерстве, немецкое правительство через банк развития KFW расширяет совместный проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры» и предоставляет 7 млн евро грантовых средств на проекты по реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельской местности Украины.

Новая фаза проекта будет реализовываться во Львовской, Винницкой и Кировоградской областях. В рамках проекта запланированы мероприятия по реконструкции объектов социальной инфраструктуры, школ и детских садов, учреждений базового медицинского обслуживания, центров общин, систем водоснабжения, водоотвода, проинформировали в Минсоцполитики.

Внедрение инвестиций будет осуществляться Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ). Проект предусматривает софинансирование в размере 20% со стороны местных общин и 80% - со стороны KFW.

«Подписание сегодняшнего соглашения с нашими немецкими партнерами позволит продолжить сотрудничество по развитию социальной инфраструктуры в Украине. Для нас продолжение сотрудничества – это, в первую очередь, внедрение новых стандартов и европейского качества в предоставлении услуг в социальной сфере», - сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

В свою очередь посол Германии в Украине Кристоф Вайль отметил, что «при содействии ФРГ мы хотели бы путем повышения ответственности, улучшения сферы предоставления услуг и энергоэффективного ведения хозяйства поддержать украинские общины в процессе приближения к европейским стандартам».

«Начиная с 2005 года, немецким правительством в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры» было предоставлено 17,1 млн евро грантовых средств на реконструкцию школ, детских садов, дорог, водопроводов и пр. Предыдущие фазы проекта внедрялись в Донецкой, Луганской областях, АР Крым и в городах Львове и Киеве. За весь период был внедрен 301 микропроект», - сообщил директор KFW бюро в Киеве Гуннар Вельцхольц.

«Пользу от проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры» теперь получило уже более 400 тыс. украинцев, - сообщил исполнительный директор УФСИ Виктор Мирошниченко. - Благодаря поддержке правительства Германии Украинский фонд социальных инвестиций уже шесть лет имеет возможность помогать территориальным общинам решать местные социальные проблемы, мобилизовывать их, поддерживать важные для них объекты».

***KFW - немецкий государственный банк развития, который работает в Украине с 1992 года по поручению Федерального правительства Германии и предоставляет Украине кредитные и грантовые средства на финансирование инвестиций для улучшения энергоэффективности в сфере энергетики, поддержки малых и средних предприятий, а также реабилитации коммунальной инфраструктуры. С общими активами в размере более 511 млрд евро (по состоянию на конец 2012 года) KFW принадлежит к крупнейшим банкам Европы.

Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) является некоммерческой организацией, основанной в 2000 году украинским правительством для воплощения в жизнь стратегии уменьшения уровня бедности.