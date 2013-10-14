Янукович рассказал, когда будет возможность повышать пенсии

Совершенствование системы пенсионного обеспечения позволит значительно увеличить размер пенсионных выплат. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с женщинами - Героями Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Когда мы выйдем на три уровня пенсионного финансирования, когда не будет работать только солидарная система, как сейчас, тогда уже будет возможность повышать пенсию намного больше, чем сейчас», - отметил Янукович.

В то же время, по убеждению главы государства, этот процесс нуждается в определенной подготовке.

Говоря о ситуации с выплатой пенсий, Президент отметил, что бюджет Пенсионного фонда постепенно увеличивается.

Справка УНИАН. 8 июля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом, в частности, определяются параметры функционирования II уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФУ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

По словам министра социальной политики Наталии Королевской, второй уровень пенсионного обеспечения в Украине планируется ввести в конце 2014 - в начале 2015 года.