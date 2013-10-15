Пенсионный фонд увеличил сборы единого соцвзноса на 6%

Органы Пенсионного фонда Украины, отвечавшие за администрирование единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное социальное страхование до 1 октября текущего года, за январь-сентябрь увеличили объем поступлений по ЕСВ до 122,3 млрд грн, что на 7,2 млрд грн (6%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на заместителя министра Вячеслава Коломийца.

«За январь-сентябрь в Пенсионный фонд поступило 122,3 млрд грн единого соцвзноса, что составляет 100,5% от плана поступлений. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления выросли на 7,2 млрд грн», - цитирует пресс-служба Коломийца.

По словам чиновника, выполнение плана само по себе - это вовремя выплаченные пенсии и пособия, а перевыполнение – возможности их дальнейшего роста.

Коломиец напомнил, что с 1 октября функции по администрированию единого соцвзноса возложены на органы Министерства доходов и сборов Украины, однако это не означает, что Пенсионный фонд теперь должен ждать поступления средств. «В Пенсионном фонде накоплен опыт работы в этой сфере, поэтому сотрудничество двух ведомств будет продолжаться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, объем единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование, уплаченного налогоплательщиками с начала октября, составил 5 млрд грн, и динамика платежей соответствует плановым показателям, что свидетельствует о гладком переходе процессов администрирования единого соцвзноса с 1 октября текущего года от органов Пенсионного фонда к органам Министерства доходов и сборов Украины.