На Сицилии из-за наплыва мигрантов ввели чрезвычайное положение

Местные власти Сицилии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как пишет ВВС Украина, власти заявили, что эта мера рассчитана на то, чтобы ввести более суровый режим патрулирования береговой линии.

Правительство Сицилии несет также ответственность за остров Лампедуза, у берегов которого в последние недели погибли сотни беженцев из Северной Африки.

Также сегодня итальянская береговая охрана спасла около 300 человек с судна, которое тонуло в водах между Ливией и Сицилией.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз выделит Италии дополнительные средства в размере до 30 млн евро на решение проблемы беженцев.