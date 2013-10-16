Безработица в Великобритании сохранилась на уровне 7,7%

Безработица в Великобритании в августе 2013 года осталась на уровне 7,7%. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Аналитики ожидали сохранения уровня 7,7%, до которого безработица в Великобритании опустилась в июле, что произошло впервые с конца 2012 года.

При этом число заявок на пособие по безработице в сентябре снизилось на 41,7 тыс. при ожиданиях снижения лишь на 25 тыс.

Статистика по безработице считается очень важной для Великобритании, поскольку монетарная политика страны теперь ориентируется в первую очередь на уровень занятости. Так, Банк Англии не намерен повышать учетную ставку с нынешнего рекордно низкого уровня в 0,5% годовых до тех пор, пока безработица не упадет до 7%.

По словам главы Банка Англии Марка Карни, уровень инфляции как ориентир монетарной политики Великобритании отходит на второй план, хотя ценовая стабильность остается приоритетом для Банка Англии.