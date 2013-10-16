Уровень безработицы в Украине снизился

Уровень безработицы в Украине в сентябре 2013 года уменьшился по сравнению с прошлым месяцем до 1,5% с 1,6% от общего количества трудоспособного населения, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в сентябре составило 422,1 тыс. человек против 435,4 тыс. в августе.

Количество безработных, получающих пособие, в сентябре составило 326,9 тыс. человек против 339,4 тыс. человек в августе. При этой средний размер пособия в сентябре составил 1108 грн, что на 28 грн меньше показателя августа.

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в сентябре составил 48 человек против 49 человек в августе.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в августе 2013 года остался на уровне прошлого месяца - 1,6% от общего количества трудоспособного населения.

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В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест.

Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.