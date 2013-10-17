Украина оказалась посредине рейтинга мирового рабства

Украина заняла 86-е место в рейтинге мирового рабства Global Slavery Index 2013, составленном австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation

По данным авторов исследования, число людей, находящихся в рабстве на территории Украины, составляет от 110 тыс. до 120 тыс. человек, сообщают «Комментарии».

Молдова заняла в рейтинге 6-е место, Россия - 49-е, Чехия - 54-е, Венгрия - 55-е, Болгария - 56-е, Хорватия - 60-е, Польша - 62-е, Словакия - 63-е.

В десятку стран с самым высоким уровнем рабства вошли: Мавритания, Гаити, Пакистан, Индия, Непал, Молдова, Бенин Кот-д´Ивуар, Гамбия и Габон.

Наименьший уровень рабства зафиксирован в Исландии, Ирландии и Великобритании, разделивших 160-е место рейтинга.

В десятку наиболее свободных от рабства стран также вошли: Дания, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швейцария и Новая Зеландия.

Рейтинг уровня рабства в разных странах мира Walk Free Foundation представлен впервые.

Всего в рейтинг попали 162 страны. По данным авторов Global Slavery Index 2013, под критерии современного рабства в мире попадают около 29,8 млн человек.

Среди стран, вносящих наибольший вклад в мировое рабство, абсолютным лидером является Индия, где рабами являются от 13,3 до 14,7 млн человек.

На второй строчке оказался Китай с 2,8-3,1 млн рабами. В общем рейтинге Китаю отведено 84-е место.

На территории Пакистана, ставшего третьим по этому показателю, авторы Global Slavery Index 2013 обнаружили от 2 до 2,2 млн современных рабов.

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Составители рейтинга расширили традиционное определение рабства, как «положения или состояния лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности». Понятие «современного рабства», по мнению исследователей, включает в себя, в числе прочего, зависимость от кредиторов, а также принуждение к вступлению в брак.