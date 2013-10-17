Украинцев с продленными загранпаспортами не пустят в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что 19 июля 2013 года вступили изменения в Шенгенский кодекс о границах, которые, среди прочего, дополняют статью 5 Кодекса требованием, что при въезде в страны ЕС граждан третьих государств проездной документ должен быть выдан не ранее, чем на протяжении последних 10 лет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, во избежание осложнений для граждан Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу с продленным сроком действия и планируют поездки в страны Евросоюза, рекомендуется подавать по постоянному местожительству соответствующие ходатайства об оформлении новых загранпаспортов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 044 238 1766 или на веб-сайте МИД в разделе «Консульские вопросы»: http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/consultation/pass