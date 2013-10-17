Янукович рассказал о необходимости увеличить размер пенсий

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость проведения пенсионной реформы, которая позволит существенно увеличить размер пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время общения с представителями СМИ в Светлодарске Донецкой области он сказал: «То, что мы обещали, что мы будем постепенно увеличивать пенсии, - мы это делали и делаем с первых дней, как только пришли к власти».

По словам Януковича, за последние три года пенсии увеличены на 42%, однако этого недостаточно. «Наверно, этого мало, хотелось бы намного больше», - сказал он.

Президент напомнил, что в Украине действует солидарная пенсионная система, которая основывается на отчислениях каждого работающего в Пенсионный фонд. А в Украине, отметил он, сегодня около 16,5 млн работающих и около 14,5 млн пенсионеров. «Поэтому модернизировать пенсионную систему, проводить реформу пенсионного обеспечения нам нужно обязательно», - подчеркнул глава государства.

По мнению Януковича, эту работу следует проводить прозрачно с обязательным информированием населения. «Это опыт, который имеют высокоразвитые страны. Для этого нужно время», - сказал он.