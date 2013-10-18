Четверть россиян могут лишиться права на трудовую пенсию

В четверг правительство одобрило пакет законопроектов по пенсионной реформе, определяющих формулу, по которой с 2015 года будет рассчитываться пенсия россиян. Об этом после правительственного совещания сообщил глава Минтруда Максим Топилин. Представленными ведомством проектами предусмотрено смягчение условий, которые необходимо соблюсти для получения права на трудовую пенсию. Но, невзирая на послабление, говорят эксперты, предусмотренный одобренной формулой новый фильтр на входе в систему могут не пройти до 25% граждан. И, следовательно, лишатся права на трудовую пенсию, пишут "Известия".

Один из представленных проектов касается формирования страховой части пенсии граждан. Согласно этому документу, порог входа в систему предполагается установить на уровне 30 баллов. Столько надо будет накопить в течение трудовой деятельности, чтобы получить право на пенсию.

С одной стороны, в одобренном варианте балльная система выглядит более компромиссной. Ранее предполагалось, что в 2015 году, когда закон вступит в силу, порог входа составит 10 баллов, а потом постепенно в течение 10 лет будет увеличен до 33 баллов. В нынешнем варианте проекта указано, что в 2015 году порог входа в систему будет установлен на уровне 6,6 балла, к 2021-му составит 10 баллов, к 2025-му будет увеличен до 30 баллов. То есть самый жесткий вариант коснется тех, кому сейчас 43–48 лет и моложе. Именно они начнут уходить на заслуженный отдых в 2025 году.

С другой стороны, эксперты считают, что смягчение носит показной характер. Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Юрий Люблин пояснил, что для установления права гражданина на пенсию достаточно двух фильтров, которые действуют сегодня, — по возрасту и по стажу.

Первый устанавливает, что мужчины могут получать трудовую пенсию при достижении ими 60 лет, а женщины — 55 лет. Второй фильтр определяет минимальное количество лет, в течение которых гражданин должен осуществлять трудовую деятельность. Сегодня это пять лет, но в рамках пенсионной реформы стаж будет увеличен до 15 лет.

Только по данным Росстата, подчеркивает он, свыше 350 тыс. россиян официально получают зарплату ниже прожиточного минимума. Через фильтр могут не пройти многие женщины, занимающиеся детьми и домашним хозяйством. Здесь же все те, кто трудится неполный рабочий день и другие.

Проект новой пенсионной формулы Минтруда представило в конце марта. Согласно формуле, пенсия будет складываться из страховой и накопительной частей, а также фиксированной выплаты. Порядок расчета накопительной части остается прежним. А вот формирование страховой части, согласно новой формуле, будет осуществляться не в абсолютных величинах (в рублях), а в коэффициентах (в баллах). Это значит, что за каждый отработанный год станут начисляться баллы. Их число будет зависеть от объема уплаченных работодателем страховых взносов за каждого работника. Таким образом, чем больше заработная плата — тем больше баллов. Исходя из их количества, впоследствии будет рассчитываться размер страховой части пенсии.