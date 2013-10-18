Минсоцполитики не планирует сокращать сроки пребывания безработных на учете

Министерство социальной политики отказывается от идеи сокращения срока пребывания безработных на учете и не планирует поднимать этот вопрос в ближайшее время, заявила министр социальной политики Наталья Королевская.

«Мы не планируем, и я предупредила об этом Государственную службу занятости, что не позволю сокращать сегодня в сложной экономической ситуации хоть на один день право человека получать пособие по безработице и находиться на учете. Этот вопрос не обсуждается и дискуссии сегодня он не подлежит», - сказала министр, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В то же время, она подчеркнула, что предпринимаемые министерством меры отнюдь не означают, что Центры занятости перестанут искать людям работу. «Сегодня служба занятости превратилась в службу финансирования безработицы. Выплачиваются пособия и больше никакой работы не выполняется. А служба занятости должна искать работу, предлагать работу и трудоустраивать людей», - сказала министр.

Она также сообщила, что с 1 ноября центры занятости Государственной службы занятости будут работать в тесной координации с органами Государственной инспекции по вопросам труда, поскольку это отвечает ранее озвученному поручению первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который призвал разработать проект решения об объединении двух ведомств.

«Мы подготовили проект указа, но мы понимаем, что в какие-то короткие сроки вопрос не будет решен. Однако в любом случае координация взаимной работы начнется уже с 1 ноября», - сказала Королевская.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Наталья Королевская называла недопустимым тот факт, что в Украине средний срок пребывания безработных на учете в органах занятости составляет 190 дней и более. По мнению министра, Украина должна постепенно переходить на европейские стандарты в этой сфере. Уровень безработицы в Украине в сентябре 2013 года уменьшился по сравнению с прошлым месяцем до 1,5% с 1,6% от общего количества трудоспособного населения. В абсолютных цифрах количество безработных в сентябре составило 422,1 тыс. человек против 435,4 тыс. в августе.