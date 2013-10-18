Уровень безработицы в Украине сократился до 7,5%

Уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда, в первом полугодии 2013 года сократился до 7,5% против 8,4% по итогам аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

«По оценкам Международной организации труда и по методологии МОТ, по итогам первого полугодия 2013 года у нас сократился уровень безработицы до 7,5%. Мы считаем этот показатель более чем удовлетворительным», - сказала Королевская.

При этом она сообщила, что по тем же оценкам МОТ уровень безработицы в Европе составляет порядка 11%.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Тогда же в Кабмине подчеркивали, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.

При этом ожидаемый уровень безработицы должен сократиться до 6,3% в 2017 году, а среди молодежи он составит 13% против 19% в 2012 году.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины, по методологии МОТ, в январе-июне составляло 1,7 млн человек.