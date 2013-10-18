Объем пенсионных выплат с начала года вырос на 8%

Объем пенсионных выплат с начала года составил 186,9 млрд грн, что на 14,7 млрд грн (7,9%) больше аналогичного показателя прошлого года, сообщила журналистам министр социальной политики Украины Наталья Королевская. Как передает корреспондент УНИАН, министр также сообщила, что объем социальных выплат с начала года составил 32 млрд грн.

«С начала года выделено на соцвыплаты 32 млрд грн, что на 6 млрд больше, чем в 2013 г. Пенсионные выплаты составили 186,9 млрд грн, что на 14,7 млрд больше, чем в прошлом году. Выплаты по соцстрахованию составили 19,162 млрд грн, что на 2,2 млрд больше, чем в прошлом году», - сказала Королевская.

При этом она уточнила, что любые возможные задержки с выплатами если и имели место, то определенно не по вине Минсоцполитики. «Поступали жалобы по задержкам соцвыплат. Задержки были не по вине Минсоцполитики», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в Украине, осуществленных в январе-июне 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.