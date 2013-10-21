В ЕС изменился принцип подсчета дней по шенгенской визе

По новому декрету европарламента, изменяются правила подсчета дней по шенгенской визе. Новые правила касаются также срока кратковременного пребывания туристов из-за пределов ЕС, которым не нужна виза для въезда в Шенген.

Если раньше на территории стран Шенгенского соглашения можно было провести максимум девяносто дней в полугодие, начиная с первого въезда в одну из шенгенских стран, то теперь пограничники будут производить подсчет по-другому. Отныне закон гласит, что срок максимального пребывания в шенгенских странах составляет «90 дней в любой период в течение180 суток». То есть, при выезде из Шенгена на границе будут проверять, что в предшествующий выезду 180-дневный срок количество максимально допустимых дней не было превышено, передает YLE.fi.

Поездку в Шенгенские страны можно совершить и по двум визам, если более поздняя начинается сразу после окончания предыдущей. Выезжать за пределы шенгенской зоны не требуется. Срок пребывания будет рассчитываться и в этом случае по новой схеме.

Пребывание по виду на жительство или национальной визе одной из шенгенских стран не считается кратковременным, поэтому новые правила к нему не относятся. При подсчете также не будут учитываться дни, проведенные в странах Евросоюза, не входящих в Шенгенскую зону (Великобритания, Ирландия, Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр).

На сайте Еврокомиссии есть калькулятор, с помощью которого можно подсчитать срок пребывания в шенгенских странах (на английском языке).