Число рабочих мест в экономике США в августе продолжило расти. Показатель вырос на 148 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда страны.

Согласно сентябрьскому отчету, публикация которого была задержана в результате 16-дневного прекращения работы правительства, уровень безработицы в США упал до 7,2% - минимальной отметки с ноября 2008 г. В августе показатель был зафиксирован на уровне 7,3%, пишут Вести.ru.

В то же время эксперты ожидали повышения количества рабочих мест в прошлом месяце на 180 тыс.

Рост числа рабочих мест за август, согласно пересмотренным данным, составил 193 тыс., а не 169 тыс.

Доклад, который, как ожидается, первоначально должен был выйти 4 октября, считается важной частью данных, с которыми ФРС ознакомится за неделю перед встречей. Однако данные потеряли свою актуальность, так как изрядно устарели и не отражают влияния частичного прекращения функционирования госорганов.

Временный коллапс также задержал публикацию других отчетов, в том числе отчета об уровне занятости в октябре, который сейчас должен выйти 8 ноября, а не 1, как должно было быть.

Экономические последствия временного прекращения работы правительства еще предстоит оценить, но отсутствие всех видов государственных данных делают все предложения неясными и по большей части неоптимистичными.

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Стоит отметить, что сентябрьские данные могут быть пересмотрены сильнее обычного, поскольку из-за перерыва в деятельности Минтруда были обработаны не все данные работодателей.

Доля участия населения страны в рабочей силе осталась в прошлом месяце на августовской отметке в 63,2%, которая была минимальной с августа 1978 г.

В частном секторе США количество рабочих мест выросло в сентябре на 126 тыс. Экономисты ожидали повышения на 180 тыс.

В производственном секторе США количество рабочих мест увеличилось на 2 тыс. при прогнозе роста на 5 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце выросла на 0,1% относительно августа и на 2,1% в годовом выражении до $24,09. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась, составив 34,5 часа.

Необходимо отметить, что инвесторы на подобную информацию могут отреагировать крайне неоднозначно, поскольку столь резкий спад безработицы может усилить разговоры о том, что Федрезерву стоит начать сворачивать программу количественного смягчения.