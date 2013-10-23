Азаров назвал недопустимым рост долгов по зарплатам

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Среднемесячная зарплата в Украине на 1 сентября 2013 года стала на 257 грн выше, чем год назад. Но проблему полноты расчетов работодателей с работниками решить пока не удалось. Хотя, начиная с марта, уровень задолженности каждый месяц сокращается, есть факты возникновения «новых» долгов. Это недопустимо», - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что Президент Виктор Янукович поставил задачу сократить задолженность по зарплате, независимо от формы собственности предприятия. «Все это задачи местных органов власти и соответствующих министров, если речь идет о государственных предприятиях», - обратил внимание глава правительства.

Азаров сказал, что в правительстве разработаны четкие графики сокращения задолженности. «И тех руководителей, которые не соблюдают графики, уговаривать не будем. Будем использовать все доступные рычаги, чтобы защитить права людей на оплату труда», - заверил Азаров.

Он потребовал, чтобы руководители местных органов власти как можно активнее включились в процесс контроля. «Каждый случай даже одного намерения руководства предприятия сократить персонал или перевести на неполный рабочий день должен быть поводом для главы администрации вмешаться в ситуацию», - подчеркнул премьер.

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По его словам Азарова, зачастую проблемы с зарплатными долгами возникают не из-за глубины бюджетных проблем, а в силу неэффективности работы на упреждение проблемы.

«Например, если речь идет о работниках бюджетной сферы, и на какой-либо территории не будет хватать средств на оплату труда, – есть возможность, к примеру, взять бюджетный кредит. При необходимости мы выделяем дополнительные ресурсы из государственного бюджета. Так, 9 октября Кабмин увеличил дополнительную дотацию местным бюджетам на 2,1 млрд грн для своевременной выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются за счет местных бюджетов», - сказал премьер-министр.

Он заявил, что еще не было случая, когда губернатор обратился бы в правительство, и правительство проигнорировало бы просьбу о бюджетной поддержке. Вместе с тем, это не означает, что местные власти не должны работать над созданием новых рабочих мест, привлечением инвестиций. Более того, оценка эффективности работы местных властей, по мнению главы правительства, должна быть основана на показателе создания новых рабочих мест.

«Подчеркну, сегодня в Украине каждое рабочее место – на вес золота. Я требую, чтобы местные власти ежедневно работали над расширением производства, созданием благоприятного бизнес-климата, привлечением инвестиций», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составлял 982,9 млн грн. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 461,8 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 229,1 млн грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,2 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (154,9 млн грн) и Киевской (151,5 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой области – 59 тыс. грн.

При этом министр соцполитики Наталья Королевская сообщала, что за сентябрь задолженность по зарплате уменьшилась на 53,3 млн грн. По ее словам, с марта долги по зарплатам сократились на 172,8 млн грн.

Уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда, в первом полугодии 2013 года сократился до 7,5% против 8,4% по итогам аналогичного периода прошлого года.