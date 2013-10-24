Кабмин выделил 2 млрд грн дотаций на зарплаты бюджетникам

Кабинет министров Украины выделил 2,06 млрд грн в качестве дотаций государственного бюджета, направляемых для выравнивания финансовой обеспеченности местных бюджетов, а именно: для выплаты текущей заработной платы и погашения зарплатных долгов работникам бюджетных учреждений. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №798, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как отмечается, средства выделены путем перераспределения бюджетных ассигнований. В частности, на заявленные 2,06 млрд грн уменьшено финансирование программы обслуживания и погашения обязательств, привлеченных под государственные гарантии.

Выделенные средства должны быть перечислены местным администрациям, которые, в свою очередь, должны в недельный срок распределить выделенные дотации и не допустить роста задолженности по заработной плате.

Средства, согласно распоряжению, распределены следующим образом: наибольший объем выделен Донецкой области (187, 6 млн грн), Днепропетровской области (172,8 млн грн), Львовской области (113,6 млн грн), Тернопольской области (107,7 млн грн), Киеву (104 млн грн), Одесской области (101,1 млн грн). Наименьший объем ассигнований выделен Севастополю – 14,2 млн грн, Волынской области (5,3 млн грн).

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.

По данным Госстата, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составлял 982,9 млн грн. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 461,8 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 229,1 млн грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,2 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (154,9 млн грн) и Киевской (151,5 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой области – 59 тыс. грн. При этом министр соцполитики Наталья Королевская сообщала, что за сентябрь задолженность по зарплате уменьшилась на 53,3 млн грн. По ее словам, с марта долги по зарплатам сократились на 172,8 млн грн.