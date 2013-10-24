США грозит пенсионный кризис

Большинство американцев с пенсионным планом 401(k) накапливают долги быстрее, чем растут их пенсионные накопления, а это может стать фактором, который спровоцирует пенсионный кризис через несколько лет.

Пенсионный план 401(k) предусматривает возможность для работников направлять часть заработной платы в пенсионную программу, при этом на эту часть зарплаты действуют налоговые льготы. Кроме этого, работодатель может перечислять в план различные бонусы и премии, а также взносы от имени свои сотрудников.

Взносы ограничиваются определенным процентом от заработной платы, и будущий пенсионер не может обналичить эти активы до наступления пенсионного возраста.

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При этом трое из пяти работников с этим пенсионным планом увеличивают свои долги по ипотеке и другим кредитам быстрее, чем растут их пенсионные накопления на счетах, пишут Вести.ru со ссылкой на Washington Post.

По текущему законодательству, работники с такими счетами направляют в качестве пенсионных отчислений более 11% от заработной платы. 5% идет непосредственно на их собственные счета, а 6,2% направляется в фонд Social Security.

За 20 лет, с 1992 по 2012 гг., на пенсионных счетах было накоплено $2,5 трлн, свидетельствуют данные HelloWallet. Но этих средств может не хватить для того, чтобы избежать пенсионного кризиса в будущем, считают аналитики.

Все больше исследователей и ученых обеспокоены тем, что страна находится на пути, который приведет к снижению качества жизни американцев при выходе на пенсию.

Американцы, которые приближаются к пенсионному возрасту, за два десятилетия стали направлять на погашение долгов на 69% больше. В среднем, люди в возрасте от 55 до 64 лет тратят 22 цента с каждого доллара на погашение старых кредитов, а это почти столько же, сколько и у молодого поколения.

Проблема не ограничивается беднейшими американцами, многие из которых не имеют пенсионных накоплений. Большинство тех, у которых долги растут быстрее накоплений, имеют высшее образование и зарабатывают более $50 тыс. в год.

При этом специалисты по финансовому планированию продолжают говорить людям старше 50 лет, что они должны постараться выплатить долги и увеличить накопления перед выходом на пенсию.

Представители фондов, которые управляют большей частью счетов на сумму в $4,5 трлн, давно утверждают, что план 401(k) позволяет сохранять средства последовательно и в достаточно больших количествах, при этом на нанося ущерба пенсионным средствам или текущим расходам, но надо сделать правильный выбор инвестиций.

Некоторые эксперты, ссылаясь на неспособность американцев адекватно использовать план 401(k), призывают правительство увеличить пособия по социальному обеспечению или создать новую форму для сбережений для будущих пенсионеров.

Но некоторые высокопоставленные политики больше беспокоятся о долгосрочной задолженности страны, и высказываются за сокращение социального обеспечения и других пенсионных пособий.

Тем не менее, почти все сходятся во мнении, что без существующей системы было бы только хуже, так как американцы не стали бы добровольно готовиться к пенсии и направлять на пенсионные накопления часть своей зарплаты, и брали бы еще больше кредитов.