Изменен принцип админвзыскания в виде общественных и исправительных работ

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования вопросов, которые делают невозможным исполнение административных взысканий».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 292 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, согласно закону, в новой редакции изложена статья 3211 «Исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде общественных работ». Предусматривается, что постановление районного, районного в городе, городского или горрайонного суда (судьи) о наложении административного взыскания в виде общественных работ направляется на исполнение органа центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, не позднее дня, следующего за днем вступления его в законную силу.

Исполнение взыскания в виде общественных работ осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезному труду, виды которого определяются органами местного самоуправления.

В случае утраты трудоспособности, перевода лица на работу в другую местность, переезда на новое место проживания, приема в учебное заведение и выбытия в другую местность для продолжения обучения, направления по распределению на работу в другую местность после окончания учебного заведения постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, общественные работы заменяются штрафом, размер которого определяется из расчета, что четыре часа неотбытых общественных работ равны одному необлагаемому минимуму доходов граждан.

Также в новой редакции изложена статья 3214 «Последствия уклонения лица от отбывания общественных работ». Ею предусмотрено, что в случае уклонения нарушителя от отбывания общественных работ постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, неотбытый срок общественных работ может быть заменен штрафом или административным арестом.

Замена общественных работ штрафом применяется при условии, что санкция статьи, по которой на нарушителя наложено административное взыскание, предусматривает возможность применения штрафа. Размер штрафа в таком случае определяется из расчета, что четыре часа неотбытых общественных работ равны одному необлагаемому минимуму доходов граждан.

Замена общественных работ арестом применяется при условии, что санкция статьи, по которой на нарушителя наложено административное взыскание, не предусматривает возможности применения штрафа. Срок ареста определяется из расчета, что одни сутки ареста равны пяти часам неотбытых общественных работ, но не может превышать пятнадцать суток.

Исправительные работы в соответствии со статьей 31 этого Кодекса проходят по месту постоянной работы нарушителя.

На основании постановления о наложении административного взыскания в виде исправительных работ из заработка нарушителя на протяжении срока отбывания им административного взыскания осуществляются отчисления в доход государства в размере, определенном постановлением.

В случае утраты трудоспособности, перевода лица на работу в другую местность, переезда на новое место проживания, приема в учебное заведение и выбытия в другую местность для продолжения обучения, направления по распределению на работу в другую местность после окончания учебного заведения постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, исправительные работы заменяются штрафом, размер которого определяется из расчета, что один день неотбытых исправительных работ равен одному необлагаемому минимуму доходов граждан”;

Статьей 325 предусматривается, что в случае уклонения нарушителя от отбывания исправительных работ постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, неотбытый срок исправительных работ может быть заменен штрафом или административным арестом.

Замена исправительных работ штрафом применяется при условии, что санкция статьи, по которой на нарушителя наложено административное взыскание, предусматривает возможность применения штрафа. Размер штрафа в таком случае определяется из расчета, что один день неотбытых исправительных работ равен одному необлагаемому минимуму доходов граждан.

Замена исправительных работ арестом применяется при условии, что санкция статьи, по которой на нарушителя наложено административное взыскание, не предусматривает возможности применения штрафа. Срок ареста определяется из расчета, что одни сутки ареста равны трем дням исправительных работ, но не может превышать пятнадцать суток.