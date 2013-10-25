Легализация незаконных мигрантов принесет США 1,4 трлн долларов за 20 лет

Президент США Барак Обама призвал Конгресс провести до конца года иммиграционную реформу, которая, по его словам, принесет США существенные выгоды в виде роста ВВП.

Ранее сенат США принял законопроект, который дает 11 миллионам нелегальных иммигрантов возможность легализации и в перспективе получения гражданства, если те заплатят штраф за незаконное пребывание, выучат английский язык, будут исправно платить налоги и не будут нарушать законы страны. Палата представителей Конгресса пока не приступала к рассмотрению реформы, сообщает РИА Новости.

"Независимые экономисты показали, что если сенатский законопроект станет законом, то в течение следующих двух десятилетий наша экономика вырастет на 1,4 триллиона долларов больше, чем в случае если мы не примем этот закон. Она сократит наш дефицит примерно на триллион долларов", - сказал Обама, выступая в Белом доме.

"Мы должны принять иммиграционную реформу. Это хорошо для нашей экономики. Это хорошо для нашей национальной безопасности. Это хорошо для нашего народа. И мы должны сделать это в этом году", - сказал Обама. По его словам, нынешняя система не работает, поскольку бизнес нанимает нелегальных мигрантов на работу и уклоняется от налогов, а сами мигранты не имеют стимула выйти из "теневой" экономики и законно трудиться. "Это глупо, это нечестно, это бессмысленно. Мы слишком долго откладывали это дело в долгий ящик", - сказал Обама.

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Президент США возобновил давление на Конгресс по иммиграционной реформе после тактической победы над республиканской оппозицией в Конгрессе. Республиканцы отказывались принять бюджет и поднимать "потолок" госдолга, что привело в октябре к двухнедельному бюджетному противостоянию, но были вынуждены временно отступить. Многие республиканцы выступают против идеи гражданства для нелегальных мигрантов, но опасаются потерять голоса избирателей-выходцев из Латинской Америки.