Сегодня Верховная Рада заслушает доклад правительства о долгах по зарплате

Сегодняшней повесткой дня заседания Верховной Рады Украины предусмотрен доклад правительства во время Часа вопросов к правительству относительно выполнения обязательств перед местными бюджетами и погашения задолженности по заработной плате. Также планируется рассмотрение ряда законопроектов относительно пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения условий пенсионного обеспечения граждан, законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно страхового стажа для назначения минимальной пенсии) и законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно гарантирования прав на справедливое пенсионное обеспечение и отмену некоторых норм пенсионной реформы).

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Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.