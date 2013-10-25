Королевская: долгов по зарплате перед бюджетниками в Украине нет

На сегодняшний день в Украине отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, заявила глава министерства социальной политики Наталия Королевская, выступая перед депутатами во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Обращаю внимание, что 9 октября правительство выделило 2,1 млрд грн для погашения задолженности по зарплате сотрудникам бюджетной сферы», - сказала она.

Королевская также отметила, что на сегодняшний день заметно уменьшилось количество долгов по заработной плате.

«По состоянию на 21 октября долги по зарплате уменьшились на 132 млн грн, или на 12%, по сравнению с 1 сентября 2012 года», - отметила сказала она.

По словам министра, по оперативным данным на 21 октября, количество предприятий-должников по зарплатам по сравнению с началом года уменьшилось на 536.

Королевская также сообщила, что на сегодняшний день погашена задолженность по зарплатам, которая сохранилась с прошлых лет.

«С начала года погашена задолженность по зарплатам, которая была допущена в прошлых годах, на сумму 232 млн грн», - сказала она.

Министр отметила, что Минсоцполитики подготовило план по ускорению погашения долгов по зарплатам.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.

Кабинет министров Украины выделил 2,06 млрд грн в качестве дотаций государственного бюджета, направляемых для выравнивания финансовой обеспеченности местных бюджетов, а именно: для выплаты текущей заработной платы и погашения зарплатных долгов работникам бюджетных учреждений.

По данным Госстата, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составлял 982,9 млн грн. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.