Cредняя зарплата в Украине сократилась до 3261 грн

Размер средней заработной платы штатного работника в Украине в сентябре сократился на 43 грн (1,3%) - до 3261 грн против 3304 грн в августе, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Традиционно самые высокие зарплаты в сентябре получили работники авиатранспорта - 11 тыс. грн. и сферы финансов и страхования – 6045 грн. Самые низкие – почтальоны, чья зарплата в среднем составила 1877 грн.

Зарплаты выше среднего уровня зафиксированы в промышленности – в среднем 3784 грн, транспорте – 4071 грн, информации и телекоммуникаций - 4608 грн, в научной сфере – 4165 грн, в сфере искусств – 3381 грн. Средняя зарплата врачей и учителей традиционно оказалась ниже среднего – 2362 грн и 2730 грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработных плат в сентябре выросла до 1,02 млрд грн, причем 56,7% долгов сформировались на экономически активных предприятиях.