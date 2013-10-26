В Украине задолженность по зарплате выросла на 4,1%

Задолженность по заработной плате в Украине в сентябре после незначительного снижения в апреле-августе снова выросла на 4,1% и на 1 октября составила 1,02 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается в отчете Госстата, 56,7% от общей суммы долга сформирована на экономически активных предприятиях. Задолженность предприятий банкротов составляет 38,6% от общей суммы долга.

Наибольший объем задолженности – 477,4 млн грн – сформировался на промышленных предприятиях. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства и развлечений – 1,15 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Донецкой области - 159,6 млн грн и в Киевской области – 151,8 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в Ривненской области – 723 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составил 982,9 млн грн.

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал недопустимым возможность роста задолженности по зарплатам на украинских предприятиях всех форм собственности и призвал местные власти жестко контролировать факты возникновения такой задолженности.

Он напомнил, что Президент Виктор Янукович поставил задачу сократить задолженность по зарплате, независимо от формы собственности предприятия, и в правительстве разработаны четкие графики сокращения задолженности. Причем, по словам Азарова, в Кабмине не намерены уговаривать руководителей предприятий – должников выполнять эти графики, но использовать все доступные рычаги, чтобы защитить права людей на оплату труда.

Азаров потребовал, чтобы руководители местных органов власти как можно активнее включились в процесс контроля, поскольку зачастую проблемы с зарплатными долгами возникают не из-за глубины бюджетных проблем, а в силу неэффективности работы на упреждение трудностей.