Октябрьские пенсии профинансированы на 100%, заявляют в Минсоцполитики

В Украине полностью профинансированы октябрьские пенсии.

Об этом сообщил директор Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Николай Шамбир, информировали УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, «уже 25 октября, в соответствии с графиком финансирования пенсий и денежной помощи, Пенсионным фондом Украины в полном объеме завершено финансирование отделений «Укрпочты» и учреждений банков по выплате пенсий за октябрь 2013 года».

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Шамбир отметил, что в Министерстве соцполитики проводится ежедневный мониторинг состояния финансирования и выплаты пенсий. Все пенсии выплачиваются в полном размере в установленные графиком дни выплаты, утверждает он.