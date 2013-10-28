Бюджет Пенсионного фонда на 2013 год является сбалансированным – и.о. председателя Фонда

Органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обеспечивают своевременную и полную выплату пенсий и денежной помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Пенсионного фонда Украины Василий Кравчук, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФУ.

«Как и в прошлые годы, органы Пенсионного фонда обеспечивают своевременную и в полном объеме выплату пенсий и денежной помощи 13,5 млн пенсионеров во всех регионах Украины. Бюджет Пенсионного фонда на 2013 год является полностью сбалансированным», - отметил Кравчук.

Он также сообщил, что за январь-сентябрь общий объем расходов на пенсионные и другие цели составлял 186,9 млрд грн, что на 14,7 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Обеспечение пенсионных и других выплат средствами происходит за счет законодательно определенных источников финансирования. Основным источником наполнения бюджета Фонда является соответствующая часть единого социального взноса», - сказал и.о. председателя Пенсионного фонда Украины.

По его словам, за январь-сентябрь с.г. поступило собственных средств 122,3 млрд грн, что на 644,1 млн грн (100,5%) больше запланированных средств и на 6,3% (7 228,2 млн грн) больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2013 году запланирован в объеме 21,8 млрд грн, и средства для его покрытия предусмотрены в Государственном бюджете на 2013 год», - сообщил Кравчук.

Также пресс-служба ПФУ отметила, что размер дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины в 2012 г. составлял 27,2 млрд грн; в 2011 г. – 30,1 млрд грн; в 2010 г. – 34,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в Украине, осуществленных в январе-июне 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.