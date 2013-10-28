Еврокомиссия выделила 85 млн евро на борьбу с последствиями сирийского кризиса

Европейская комиссия выделила 85 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Сирии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

"Наша помощь ориентирована на обеспечение образования детей в пострадавшем регионе, а также на предоставление помощи сирийским беженцам как внутри страны, так и в соседних государствах", - заявил еврокомиссар по расширению и политике европейского соседства Штефан Фюле.

Перечисленные средства - это вторая часть пакета помощи в 400 млн евро, решение о выделении которого было принято в июне 2013 года. Из 85 млн евро 40 млн будет потрачено на оказание помощи гражданскому населению внутри Сирии, столько же будет использовано в качестве помощи сирийским беженцам в Иордании. Еще 5 млн евро направят на обучение сирийских студентов в Европе по программе "Эразмус Мундус".

Согласно заявлению ЕК, Евросоюз является крупнейшим донором, направляющим средства на борьбу с последствиями кризиса в Сирии. В общей сложности на эти цели ЕС выделил 1,9 млрд евро.

Общее число пострадавших от военных действий в Сирии достигло 9 млн человек, из которых 6,8 млн нуждаются в срочной помощи.