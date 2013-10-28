Минздрав предлагает ввести обязательное медицинское страхование

Министерство здравоохранения инициирует введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования с 2017 года

Об этом говорится в обнародованном на сайте министерства законопроекте, сообщает Радио Свобода.

«Предлагается введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования как отдельного вида социального страхования, поскольку медицинское страхование, в отличие от всех других видов социального страхования, будет охватывать практически все население, а не только работающих или пенсионеров, и предусматривает организацию оказания квалифицированной медицинской помощи, а не осуществление денежных выплат, как по другим видам социального страхования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает, что страховщиком в обязательном медицинском страховании будет фонд медстрахования, который предлагается создать как некоммерческую самоуправляемую организацию.

Управление этим фондом предлагается осуществлять на паритетной основе представителями от застрахованных лиц, работодателей и государства.

Документ направлен на создание единой системы сбора и учета единого взноса на обязательное медстрахование в части страховых взносов, которые должны вноситься работодателями в размере 4,25 % от фонда оплаты труда.

Также резервы фонда будут наполняться за счет привлечения средств государственного и местных бюджетов на уплату страховых взносов за соответствующие категории застрахованных, привлечение средств фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлечение средств самозанятого населения.

Предполагается, что указанный законопроект вступит в силу с 1 января 2017 года, поскольку за это время нужно принять необходимые меры по реорганизации системы здравоохранения для перехода от содержания медучреждений принципам оплаты сделанных медицинских услуг.