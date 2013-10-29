Беларусь отменяет госрегулирование цен на ряд товаров

В Беларуси существенно сокращен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. Постановление об этом принял Совет Министров республики, сообщили сегодня в пресс-службе белорусского правительства, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно документу, из перечня исключены, в частности, кофе, чай, пищевая поваренная соль, говяжий и свиной фарш, мясо кур и цыплят-бройлеров, соленая рыба семейства сельдевых и некоторые другие продукты. Свободное ценообразование будет также действовать и при реализации апельсинов, лимонов, бананов, чулочно-носочных изделий, хозяйственного мыла, синтетических моющих средств бытового назначения, предназначенных для стирки.

Правительство внесло изменения и в перечень детских товаров, цены на которые регулируются местными органами власти. Из него исключены, а значит будут продаваться по свободным ценам - детские кровати, коляски, одеяла. Вместе с тем в перечень включены чулочно-носочные изделия для детей.

Это постановление правительства вступит в силу с 1 ноября 2013 года.