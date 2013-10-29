США: мошенники контролируют программу Green card для украинцев

В докладе генерального инспектора Управления Госдепартамента США говорится о мошеннической схеме под видом туристических агентств, которая взяла под свой ​​контроль программу Green card в Украине.

В докладе изложена сложная схема мошенничества, которая влияет на визовую лотерею кандидатов на получение Green card, а также свидетельствует о запугивании и вымогательстве относительно украинцев, сообщает voanews.com.

США присуждает 55 тысяч различных виз ежегодно гражданам стран с исторически низким уровнем иммиграции в США. Мошенники "покупают, воруют или получают из открытых источников личную информацию об украинских гражданах", говорится в докладе. В департаменте не определились, кто именно осуществляет мошенничество, но речь идет о том, что они имеют "огромное влияние".

По оценкам посольства США в Киеве, преступники вводят имена 80% населения Западной Украины в он-лайн программу на получение виз, и делают это из года в год. Это делается часто без ведома граждан, что мешает их попаданию в визовую лотерею самостоятельно, так как компьютерная система удаляет дубликаты.

В докладе говорится, что преступники связываются с сотнями украинцев и требуют от них подписать договор, согласно которому победитель должен заплатить до $15000, чтобы получить номер подтверждения визы.

Если украинец хочет продлить визу, но не может позволить себе плату, преступники могут настаивать, чтобы он или она заключили фиктивный брак с тем, кто хочет иммигрировать в США и имеет достаточно денег, чтобы заплатить мошенникам. Преступники могут даже требовать от победителя развода с фактическим мужем и жениться с тем, кто готов платить.

Вымогательство не заканчивается, когда виза выдается и украинец приезжает в США. Преступники берут под контроль карточку и номер социального обеспечения иммигранта для дальнейшей эксплуатации. Они также требуют от новых иммигрантов окупить затраты, понесенные группировкой для их транспортировки в США. При этом угрожают также родственникам иммигранта в Украине.

В докладе говорится, что американские официальные лица делают усилия по борьбе с мошенничеством, в том числе изменили вопрос в интервью, чтобы попытаться сбить с толку заявителей из преступных группировок, но коррупция сохраняется.