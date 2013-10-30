Мировой финансовый кризис ударил по бюджету ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил на рассмотрение делегатов Пятого комитета 68-й сессии Генассамблеи предложения по бюджету ООН на 2014-2015 гг. Генсек попросил утвердить бюджет в размере 5,404 млрд долл.

Пан Ги Мун подчеркнул, что новый бюджет на 2,9% меньше, чем текущий двухгодичный бюджет. "Такой экономии удастся достичь в основном путем планируемого сокращения около 290 должностей", - сообщает Центр новостей ООН, передают Вести.ru.

Новый бюджет и программа работы, которая лежит в основе бюджета, направлены на то, чтобы ООН более эффективно выполняла свои задачи по обеспечению мира, развитию и защите прав человека, отметил Пан Ги Мун. Вместе с тем, предложения по сокращению бюджета ООН "отражают последствия глобального финансового кризиса".

Размер взноса страны в регулярный бюджет ООН исчисляют в процентах от общих расходов организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. При этом Генассамблея учитывает уровень развития экономики и численность населения стран-членов ООН.