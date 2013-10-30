«УДАР» снова зарегистрировал законопроект об отмене VIP-пенсий

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно единого принципа начисления пенсии)», которым предлагается ввести единый принцип начисления пенсий.

Как сообщается на сайте ВР, авторами этого законопроекта (№3511) являются народные депутаты Украины из фракции «УДАР» Виталий Ковальчук, Ирина Геращенко, Роман Чернега, Павел Розенко и Ростислав Павленко.

В настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

В то же время УНИАН сообщили в пресс-службе “УДАРа”, что народный депутат Розенко отметил, что принципиальная позиция фракции в том, что в Украине не может быть двух разных пенсионных систем. “Это несправедливо, когда у учителя, врача, работника культуры, рабочего пенсия насчитывается в размере 45% от зарплаты, а у чиновника и народного депутата - 90% от зарплаты», - сказал он.

Розенко отметил, что власть для рядовых граждан увеличивает пенсионный возраст, страховой стаж, при этом не ограничивает пенсии для VIP-чиновников.

«Эта социальная несправедливость является ненормальной практикой в Украине. Регистрация соответствующего законопроекта это не первая инициатива фракции «УДАР» относительно справедливого пенсионного обеспечения. Такая инициатива ранее уже голосовалась в парламенте, но не была поддержана провластными депутатами. Мы не остановимся на этом и будем регистрировать аналогичные законопроекты и добиваться их принятия», - подчеркнул он.

Розенко отметил, что «УДАР» требует начать наведение порядка в пенсионной системе с пенсий народных депутатов, чиновников, представителей правительства, Президента и других должностных лиц. «Их пенсии должны рассчитываться на основании единого Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», - сказал он.