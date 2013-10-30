Кабмин разрешил КГГА объявить 6 ноября выходным днем

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение разрешить Киевской городской государственной администрации объявить среду, 6 ноября, выходным днем по случаю 70-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра КМУ Владислав Забарский сегодня после заседания правительства.

Он уточнил, что речь идет только о КГГА и предприятиях, которые находятся в коммунальной собственности, но не касается общегосударственных органов власти.

“Сегодня принято решение, что 6 ноября будет для города Киева и Киевской горадминистрации и их органов выходным», - сказал Забарский.

Кроме того, первый заместитель министра сообщил, что вопрос о переносе рабочих дней в 2014 году, в том числе на новогодние и рождественские праздники, правительство пока не рассматривало.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября глава КГГА Александр Попов сообщил, что 6 ноября 2013 года, когда будут проходить основные мероприятия по празднованию 70-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков, планируется объявить выходным днем.

“Мы предложили Кабинету министров принять решение относительно выходного дня. У нас есть сегодня недоразумение с одним из министерств для того, чтобы этот проект вышел на Кабмин. Я думаю, мы это обязательно обоснуем, потому что иначе мы не сможем провести ни одного масштабного мероприятия в городе, если этот день не будет выходным”, - сказал Попов.

В частности, он обратил внимание, что ряд общегородских мероприятий состоится 6 ноября на Крещатике, и для этого необходимо обеспечить перекрытие движения транспорта, а в рабочий день перекрыть движение трудно.

“Поэтому я убежден абсолютно, что это будет выходной день и будет постановление Кабмина”, - отметил Попов.

По его словам, город мог бы на своем уровне принять решение об объявлении выходного дня, но оно бы имело рекомендательный характер.

“А Кабинет министров имеет право принять постановление о выходном дне”, - уточнил председатель КГГА.