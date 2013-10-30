Снижение ставки единого соцвзноса не должно разрушить систему соцстрахования – Клименко

Снижение ставки единого социального взноса является очевидным, однако оно не должно разрушить систему социального страхования. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы видим необходимость снижение ставки ЕСВ. Это позиция правительства, экономического блока, который я представляю, но для того, чтобы снизить ставку налога, мы не должны делать какую-то шоковую терапию и создавать какие-либо неудобства, ставить под угрозу саму систему социальной защиты», - сказал Клименко.

По словам министра, ключевым компенсаторным механизмом снижения ставок ЕСВ может стать обязательное всеобщее декларирование. «Мы говорим о том, что необходимо первостепенно внедрить компенсаторные механизмы, чтобы потом была возможность снижать ставку ЕСВ», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, весной текущего года в интервью изданию «Бизнес» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% с нынешних 37-43% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.

Вместе с тем, в деловых кругах и экспертном сообществе обсуждается вопрос о снижении ставки до 18% -22%. Причем компенсатором возможных потерь бизнес усматривает вывод экономики из тени.