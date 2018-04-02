На зарплаты «по сусекам»

Ситуация в экономике Украины ухудшается. Об этом свидетельствует и тот факт, что в сентябре вслед за августом продолжил падение размер средней заработной платы. Показатель снизился на 43 грн (1,3%) - до 3261 грн с 3304 грн в августе. Это – самое значительное сокращение зарплат с начала текущего года и по сравнению с аналогичным месяцем за 3 года (в сентябре 2012 года - на 0,3%, 2010-2011 гг. – рост показателя). Снижение уровня зарплат наблюдается во всех регионах и сферах экономики. Лидерами урезания оплаты труда являются металлургия, производство электронной и оптической продукции, а также добывающая промышленность (на фоне сокращения внешнего рынка). На промпредприятиях фактически аннулированы премии и другие соцбонусы, бюджетникам массово предлагают отпуска за собственный счет. Кроме того, зарплаты упали в таких высокооплачиваемых сферах, как государственное управление и финансовый сектор. Зарплата врачей и учителей продолжат оставаться ниже среднего уровня.

С учетом того, что сокращение оплаты труда характерно лишь для летнего периода, негативное начало осени наводит на достаточно грустные размышления.

Вызывает беспокойство и тот факт, что в сентябре задолженность по заработной плате после незначительного снижения в апреле-августе выросла на 4,1%, превысив 1 млрд грн. Причем почти 57% суммы сформировались на экономически активных промышленных предприятиях.

Эксперты считают, что причиной происходящего является затянувшаяся рецессия – сокращение ВВП (во втором квартале г/г снизился на 1,3%), нулевая инфляция, спад промпроизводства (в сентябре г/г ускорился до 5,6%), рост госдолга и «дырявый» госбюджет (прирост казны на 5% отстает от плана). Стоит также добавить практическое отсутствие инвестиций и возможности кредитования на внешних рынках. Соответственно, источники для увеличения заработной платы, которыми активно пользовались власти в последние три года, иссякли.

По мнению экспертов, на улучшение ситуации в ближайшее время рассчитывать не стоит. Чтобы произошло экономическое чудо, необходим «взрыв», но это чревато паникой на рынках. А ни правительство, ни Нацбанк такого сценария не допустят. Таким образом, бизнес продолжит сокращать расходы на оплату труда, что подается под соусом «оптимизация производства», которая также подразумевает сокращение численности работников. А за счет оставшегося штата предприниматели будут "наращивать" производительность труда.

Павел Жебривский, экс-народный депутат Украины, считает, что в среднесрочной перспективе ожидать улучшений не стоит.

«Мы еще продолжительное время будем иметь отрицательное ВВП. Причем это происходит не первый год, в 2012 году реальный ВВП также был отрицательным. Но у предпринимателей был жирок, и они его тратили на выплату зарплат, жирок на сегодня почти исчез. Монополизация экономики, отсутствие стимулов для развития, огромное налоговое давление на бизнес фактически привели к тому, что реальный сектор экономики стал сокращаться, в том числе и в отношении заработной платы», - отметил эксперт.

Экс-министр экономики, народный депутат Сергей Терехин сходится с ним во мнении: «Ничего хорошего в дальнейшем не произойдет. У нас будет сезонный провал по поступлениям в бюджет в декабре и январе, значит, и с зарплатами проблема останется. Для исправления нынешней ситуации у власти остался только один источник – печатный станок. Но и эти деньги не доходят до реальных секторов экономики, идут только на финансирование правительства путем всевозможных пирамидных схем».

По мнению экспертов, если в Украине не произойдет каких-либо изменений – политического или инвестиционного характера, то пик проблем придется на третий квартал 2014 года, и тогда Украина не обойдется так называемыми техническими дефолтами, один из которых пережили в 1998 году и после которого на восстановление имиджа страны ушло три года.

Возможно, позитив в ситуацию внесет бюджет на 2014 год. Кабмин уже подавал его в Верховную Раду, но документ был возвращен для доработки. В парламенте уверяют, что закон о бюджете примут в декабре. Пока остаются «за семью замками» основные параметры госказны, в том числе размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума. А ведь именно от размера «минималки» зависит повышение зарплат в будущем году, если таковое произойдет. Кстати, в 2013 году минимальная зарплата, к которой напрямую или косвенно привязаны все социальные стандарты, была «заморожена», что также свидетельствует о тревожной ситуации. Если в течение последних 10 лет соцстандарты поднимались 4-5 раз в год (согласно законодательству), то в 2013 году это состоялось только дважды. Налицо - кризис финансовых ресурсов.

Тем не менее, надежда на лучшее все-таки есть – подписание в ноябре Соглашения об ассоциации с ЕС, которое включает договор о Зоне свободной торговли. Эксперты ожидают, что ее действие оживит украинскую экономику, но на ощутимый позитив можно рассчитывать, минимум, через три года. А до этого времени, судя по всему, придется из месяца в месяц все туже «затягивать пояса».

Остается напомнить экономическую догму: снижение уровня оплаты труда приводит к падению покупательной способности населения, ухудшению уровня его жизни, и основное - к потере мотивации к труду. Это провоцирует снижение производительности, ухудшение качества изготовленной продукции. Как результат - сокращение объемов производства, обвал прибылей предприятий. Таким образом, негатив в экономике только возрастает.

Нана Черная (УНИАН)