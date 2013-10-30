Янукович: долги по зарплатам - "позорное явление"

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость решения проблемы с выплатой задолженности по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня работника социальной сферы.

“Первейшая и главная задача - ликвидировать или существенно уменьшить масштабы проблем, которые достались нам в наследство с кризисных 90-х годов прошлого века”, - сказал Янукович.

В частности, отметил он, речь идет “о таком позорном явлении, как задолженность по заработной плате”, которая, по его словам, “не первый год колеблется около отметки 1 млрд грн”.

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Так, по мнению Президента, для решения этой проблемы нужно искать и внедрять новые механизмы.

Также он добавил, что правоохранительные и контролирующие органы должны реагировать на факты невыплаты зарплат.

Кроме того, Янукович обратил внимание на гендерное неравенство в оплате труда. “В целом по стране женщинам платят на 22% меньше в промышленности, в коммунальной сфере и культуре - на 30%, в сфере связи - на 41%”, - сказал он.

Также Президент отметил проблему неполной занятости. Он подчеркнул, в частности, и необходимость менять принципы формирования государственной социальной политики и напомнил о проблеме законодательного урегулирования долгов по зарплате для признанных банкротами предприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в сентябре после незначительного снижения в апреле-августе опять увеличилась на 4,1% и на 1 октября составляла 1,02 млрд грн.