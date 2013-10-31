На соцвыплаты украинцам выделили более 1,5 млрд грн - Королевская

Правительство и казначейство выделили 1,5 млрд грн на социальные выплаты. Об этом заявила сегодня министр социальной политики Украины Наталия Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Казначейство выделило 1,3 млрд грн на страховые выплаты из фондов социального страхования. Таким образом будет обеспечен 100% объем выплат по беременности и родам, выплат на похороны и регрессных выплат. Это позволит удовлетворить потребность в средствах на финансирование соответствующих выплат за октябрь включительно», - сказала Королевская.

Она заметила, что ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, помощи по беременности и родам и выплаты на похороны будут осуществлены за весь октябрь, а выплаты по безработице и больничные выплаты будут осуществлены по заявкам, поступившим в фонды в сентябре.

В частности, Государственная казначейская служба перечислила Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 380,9 млн грн, Фонду социального страхования по временной потере трудоспособности – 571,5 млн грн и Фонду социального страхования на случай безработицы – 310,1 млн грн.

Пресс-служба напоминает, что 24 октября на Коллегии министерства Королевская дала поручение руководству фондов социального страхования в первую очередь финансировать именно страховые выплаты людям.