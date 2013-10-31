Уровень безработицы в еврозоне снова бьет рекорды

Уровень безработицы в еврозоне в сентябре достиг рекордной отметки - 12,2%, передает русская служба Би-би-си.

Несмотря на то, что этот показатель не сделал резких скачков по сравнению с августом, за месяц число безработных увеличилось на 60 тысяч.

Всего в 17 странах еврозоны, по информации Евростата, безработными числятся 19,5 миллионов человек.

Предварительные данные Евростата по инфляции показывают, что в октябре она снизилась до 0,7% в годовом исчислении - впервые с февраля 2010 года уровень инфляции в еврозоне стал ниже 1%.

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